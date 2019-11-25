بالصور- ميس حمدان مشرقة وناعمة بأحدث جلساتها التصويرية

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Nov 25, 2019
فاجأت الفنانة ميس حمدان متابعيها على موقع انستغرام بصور جميلة ولافتة لها من أحدث جلساتها التصويرية.
تألقت “حمدان” امام الجمهور في اللوك الذي اختارته، حيث تلقت على الصور المديح من خلال مئات الرسائل ما بين تعليق واعجاب.
وكانت ميس قد حضرت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، حيث اختارت النجمة الأردنيّة ثوباً عاري الكتفين من المخمل الأسود حمل توقيع المصممة اللبنانية إيمان صعب. وقد نسّقت إطلالتها مع تسريحة ذات طابع ريترو ومجوهرات متناسقة.
هل أحببتم اطلالتها الصيفية؟
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