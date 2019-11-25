العثور على الحبيب السّابق لجنيفر آنستون ولندسي وبريتني ميتًا بمنزله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عثرت شرطة بيفرلي هيلز على هاري مورتن، رجل الأعمال الأمريكيّ والحبيب السّابق للممثلة الأمريكية ليندسي لوهان جثة هامدة بمنزله.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنّ هاري مورتن صاحب سلسلة مطاعم "بينك تاكو" الشهيرة بلوس أنجلوس والذي أسسها وهو يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، ونجل رجل الأعمال بيتر مورتن مؤسس سلسلة مطاعم "هارد روك كافيه" والتي يعود تاريخها إلى عام 1971 قد فارق الحياه داخل منزله بمدينة بيفرلي هيلز عن عمر يناهز 38 عامًا.

وطبقًا للبيانات الواردة عن الشرطة فإن الجثة تم نقلها للمشرحة حتى يتمّ تبين السّبب الفعليّ للوفاة، ووفقًا لمجلة بيبول، فإنّ الشركة "بينك تاكو"، قد نعت مؤسّسها ومالكها هاري مورتن وأكّدوا في بيان أنّ هاري كان صاحب رؤية وكان رجل أعمال من الطّراز الأوّل بمساهماته الاحترافيّة والتجاريّة وتقدّمت الشّركة بخالص العزاء لأسرته والمساندة في هذا الوقت العصيب.

اشتهر هاري بعلاقته بنجمة فيلم Mean Girls ليندسي لوهان وذلك في بداية الألفية الثانية، وتحديدًا في عام 2006، حيث ظهرا في عدّة مناسبات سويًا مثل مهرجان البندقية السّينمائيّ.

Advertisements

قامت دينا لوهانالسو والدة ليندسي بكتابة تعزية على حساب خاصّ لها على الإنترنت، وأعربت عن حزنها بفقدان هاري وقالت إنّهم سيفتقدونه، وتوجّهت بالعزاء لكلّ المحبّين وعائلة هاري.

والجدير بذكره أنّ هاري لم يواعد ليندسي لوهان فقط، بل كان له تاريخ حافل بمواعدة المشاهير مثل بريتني سبيرز التي واعدها لفترة قصيرة في عام 2015، والنجمة جينيفر آنستون في عام 2010 عندما كانت تبلغ من العمر 41 عامًا وهاري كان عمره حينئذ 29 عامًا، وظهرا في عدة أماكن بشكل علني سويًا وجمعهما حبّهما للشاطئ وللكلاب.

واعد هاري النجمة ديمي مور لمدّة 6 أشهر فقط في عام 2013 وذلك بعد انفصالها عن الممثل أشتون كوتشر، والمثير للسّخرية أنّه بعد إنفصال ديمي عنه، واعدت والده بيترمورتون، وابنة ديمي مور الكبرى رومر 25 عامًا كانت ارتبطت عاطفيًا أيضًا في وقت سابق بهاري مورتون قبل أنْ ترتبط به والدتها، وباريس هيلتون وريثة سلسلة فنادق هيلتون واعدها هاري لمدّة قصيرة خلال السّنوات السّابقة.