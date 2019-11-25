هاندا أرتشيل تحتفلُ بميلادها..توجّه رسالة لحبيبها وتنتظرُ "مقامات العشق"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة التركية هاندا أرتشيل بعيد ميلادها الـ 26 بطريقة مميزة، بعدما أعلنت عن هذه المناسبة بصورة جمعتها بحبيبها المغني التركي الشهير مراد دالكيليتش، وعلّقت عليها بالقول "إنّه عيد ميلادي.. إنّه عيد ميلادنا.. يا بطلي".

وردّ المغني التركي مراد دالكيليتش عبر حسابه على إنستغرام بصورة له مع هاندا وأرفقها بمعايدة لافتة، حيث قال "يا راحتي، وسعادتي، وصديقتي، وحبيبتي الأجمل في العالم، فلتعيشي عمرًا مديدًا".

وحضّر كذلك أصدقاء الفنانة التركية حفلة مفاجأة لهاندا، حيث انتشرت العديد من صور السّهرة الاحتفاليّة، والتي بدت فيها الممثلة الحسناء سعيدة برفقة أصدقائها وزملائها من الوسط الفني.

كما انهالت عليها التهاني والمعاديات من قبل محبّيها وجمهورها عبر صفحاتها الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لها التوفيق في أعمالها الدرامية وحياتها رفقة حبييبها دالكيليتش.

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وجاء احتفال هاندا بهذه المناسبة بعد أيام قليلة من استذكارها حادثة أليمة لها تتعلّق بوفاة والدتها بسبب مرض السّرطان، حيث قامت الفنانة بالتبرّع بمبلغ 250 ألف ليرة تركية بما يعادل 43797 دولارًا لمساعدة جميع الأطفال الذين يحملون نفس معاناتها والذين فقدوا والدتهم بسبب السرطان أيضًا.

وتنشغل هاندا حاليًا في تصوير مسلسل "عزيزة" إلى جانب الممثل التركي بورا جولسوي والذي بدأ عرضه على قناة "Kanal D" التركية. كما أنّها في صدد المشاركة في فيلم من إنتاج تركي إيراني بعنوان "مقامات العشق" إلى جانب الممثل إبراهيم تشيليكول، والنجمة بانسو سورال.

وتدورُ أحداث قصّة "عزيزة" حول فتاة صغيرة اسمها ملاك تخسر عائلتها وحياتها بسبب عائلة ثرية سيئة السمعة وذات نفوذ وهي عائلة ألبان فيتبقّى لها من عائلتها شقيق وحيد "يغيت" فتخاف عليه وتُحبه أكثر من نفسها وتقرّر أن تُلملم جراحها بهدوء، فتغيّر اسمها إلى عزيزة معلنةً بذلك رحلتها نحو الانتقام.

وتُواجه عزيزة عائقًا كبيرًا يجعلها في حيرة وهو الوقوع في حبّ أحد أفراد عائلة البان وهو كارتال والذي يتمتّع بشخصية قويّة وذكيّة وفاضلة فتقع في حبّه وتبدأ المعاناة.

وتقوم الفنانة هاندا أرتشيل، صاحبة 26 عامًا، بهذا الدور بعد أن رفضته ممثلة قبلها وتُدعى جانسو ديري فعلّقت قائلةً: "لعله خير"، بينما تداول محبو الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعيّ صورةً لها مع الطفلة ملاك التي ستقوم بدور عزيزة وهي صغيرة مظهرةً مقدار الشّبه بينهما.