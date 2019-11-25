قُبلات الثنائيّات تُغرق حفل AMAs.. دوا ليبا وأنور حديد "ولهانان"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم ليلة أمس الأحد حفل توزيع جوائز (American Music Awards AMAs) بنسخته الـ 47 على خشبة مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس.

وشهد الحفل حضور نُخبة مُغنّيين ومُغنّيات العالم، كما كان لافتًا تواجد ثُنائيات المشاهير بكثرة على السّجادة الحمراء، حيث وصلوا الحدث سويًّا، والتقطوا الصّور مع بعضهما، بل وكانَ هُناك لحظات حميمية أمام عدسات المُصوّرين.

إليكِ أشهر ثٌنائيات المشاهير الذين حضروا حفل AMAs 2019 سويًّا:

دوا ليبا وأنور حديد

وصلت المُغنّية العالمية دوا ليبا حفل AMAs برفقة حبيبها الأمريكي من أصولٍ فلسطينية "أنور حديد"، وارتدت فُستانًا برّاقًا بلون الفوشيا، جاء بعقدة بو جانبية ضخمة لونها أسود، انتعلت معه كعبًا غريب التّصميم يُعطي مظهر القوّة، بينما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان العلويّة لخصلاتها الشّقراء.

وعلى غير العادة، جاءت إطلالة أنور أنيقة بعض الشّيء ببدلة سوداء كلاسيكية، لكنّه لم يستطع إلّا وأنْ يضيف عُنصر الغرابة إليها، بارتداءه تي شيرت أسود بطبعات مُلوّنة.

وبينما كانا يلتقطان الصّور أمام عدسات المُصوّرين، تبادل الحبيبان الشّابّان القُبل الرومانسية، والتي كشفت عن مدى الانسجام والحُبّ الذي يجمع بينهما.

كاميلا كابيو وشون ميندس

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بعكس ما كانَ مُتوقّعًا، وصلت المُغنّية العالمية من أصولٍ كوبية "كاميلا كابيو" بشكل مُنفصلٍ عن حبيبها الجديد "شون ميندس"، ولم يُعرف السّبب بعد، لكن ليس له علاقة بوجودِ خلاف بينهما، فعلاقتهما كما يقول المثل الشّعبيّ "مثل السمنة على العسل".

وتألّقت كابيو في سهرتها بفُستان النيود من أوسكار دي لارنتا، كما اعتمدت تسريحتها الأيقونية التي أصبحت وكأنها توقيعًا خاصًا بها "الظفيرة الجانبية"، أمّا حبيبها الوسيم شو ميندس، فقد ارتدى إطلالة شبابية عصرية تألّفت من بدلة بنفسجية داكنة، نسق أسفلها قميصًا لونه غير مألوف، أزرق مُخضر.

وفي أثناء الحفل، جلس الحبيبان جنبًا إلى جنب، وقدّما على خشبة المسرح أغنيتهما فائقة النّجاح "سنيوريتا"، كشفا من خلالها عن الحُب والانسجام الذي يجمع بينهما، تاركان الجُمهور يتشوّق للقُبلة النّهائية في نهاية العرض، لكنّهما كانا شقيّين، ولم يُرضيا رغبة الجمهور.

هايدي كلوم وزوجها توم كاليتز

كانت إطلالة عارضة الأزياء الألمانية "هايدي كلوم" من الإطلالات النّاجحة في حدث AMAs، فارتدت فُستان ميني بصدرية فضّية لامعة وتنورة الرّيش السّوداء، وأضافت الكثير إلى طولها بانتعال كعب عالي شفّاف بمُقدّمة فضيّة لامعة.

واصطحبت العارضة معها إلى الحدث زوجها الجديد الشّاب "توم كاليتز"، والذي ارتدى بدوره بدلة سوداء كلاسيكيّة، كما أنّهما تبادلا القُبل الرّومانسيّة أمام عدسات المُصوّرين.