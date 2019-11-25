مصطفى شوقي يكشف كواليس العمل مع نصر محروس

دارت مناقشات كثيرة حول التوزيع الموسيقى لأغنية "ملطشة القلوب" وتعديل موعد طرحها بين منتج الأغنية، نصر محروس، والفنان مصطفى شوقي، وبعد تخطيها حاجز الـ7 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، أصبحت الأكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن الأغنية، قال الفنان مصطفى شوقي: "ما يميز المنتج نصر محروس أن لديه طريقة غريبة ومدهشة ورؤية واضحة لما يريد أن يصل إليه بأي أغنية وحتى قبل توزيعها موسيقيا، وهي موهبة تحسب له مع خبراته".

وأضاف: "عايشته في واقعتين لهما علاقة بأغنية (ملطشة القلوب)، فقد تم توزيعها موسيقيا مرتين، وكنت ميالا للتوزيع الأول لها وأحببته، وكنت مرتبطا به حتى وأنا أصور الكليب، لكن الفنان نصر محروس كانت لديه قناعة بأن التوزيع الثاني هو الأقدر على كسب محبة الناس، وهو ما حدث بالفعل وخرجت به الأغنية".

وتابع شوقي: "كنا نعد لطرح أغنية (وحشتوني) في البداية، ومع اختلاف كلمات (ملطشة القلوب) وغرابة مفرداتها، تحمس هو للمغامرة بطرحها أولًا لتكون الأغنية التي يقدمني بها بشكل جديد ومختلف، وبحمد الله أثبت نجاحُها بُعد نظره"."ملطشة القلوب" كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير، ميكس وماستر هاني محروس، وإنتاج وإخراج نصر محروس.

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