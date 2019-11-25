نجوم الفن يشاركون في "ليلة ياسر بوعلي" في موسم الرياض منهم نوال الكويتية

يستعد مسرح البوليفارد لاحتضان اقوى حفلات موسم الرياض، في ليلة الملحن ياسر بوعلي، والتي ستقام 27 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ونشر الفنان العراقي ماجد المهندس بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ليلة الملحن المبدع ياسر بو علي تاريخ 27 ديسمبر، في أضخم حفلات موسم الرياض".

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ومن المقرر أن يحيي الحفل 7 نجوم، هم، أنغام، راشد الماجد، ماجد المهندس، رابح صقر، نوال الكويتية، عايض يوسف، فؤاد عبدالواحد.

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يُذكر أن موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

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