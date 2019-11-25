شكرا لقرائتكم خبر عن كاردشيان تعترف: "بكيت طوال الطريق إلى المنزل بعدما سخر الكثر على فستانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان، أنها "بكت طوال الطريق إلى المنزل"، بعدما سخر الكثيرون من فستانها.



كيم كاردشيان و روبن ويليامز

و وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، وارتدت نجمة الواقع، ثوبًا مزينًا بالأزهار فى حفل غالا عام 2013، أثناء الحمل بابنتها "نورث"، التى تبلغ 6 أعوام الآن، بحسب صحيفة "ذى سان".

وكشفت النجمة، أن ردود الفعل السلبية على فستانها أصابتها بالإحباط الشديد.

ثم قالت كاردشيان، "أعتقد أن روبن ويليامز قام بنشر تغريدة، كتب فيها أننى أبدو كالسيدة داوتفاير "شخصية فى فيلم كوميدى يحمل نفس الاسم".

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ومثل روبن ويليامز الدور الرئيسى فى الفيلم، حيث تقمص شخصية جدة وقد ارتدى فستانا مشابها لفستان كاردشيان، وعلق على تويتر "أظن أنى كنت أبدو أكثر جمالا فى الفستان".

وأضافت كاردشيان، "كنت أبكى طوال الطريق لأنى لم أصدق ذلك، كما أشارت، كنت حاملا وقتها وبالطبع كنت كبيرة فى الحجم ومنتفخة جدا".

وأوضحت كيم، إنها أرادت يومها ارتداء الفستان الأسود، لكن مصمم جيفنشى ريكاردو تيسى أقنعها أن لا تفعل ذلك، وتزين الفستان بالورود.

وعلق المصمم آنذاك، "ماذا تقدم لمرأة فى وقت حملها، تقدم لها الورود".