شكرا لقرائتكم خبر عن تيلور سويفت تخرج بنصيب الأسد من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت تيلور سويفت بنصيب الأسد وانتزعت ستا من جوائز الموسيقى الأمريكية الليلة الماضية لتتفوق على مايكل جاكسون الذى كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على الإطلاق.

وحصلت سويفت على أهم جائزة وهى جائزة أفضل فنان فى العام وعلى أربع جوائز أخرى. وقال المنظمون إنها حصلت أيضا على جائزة (فنان العقد) الفخرية لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة وتتفوق على جاكسون الذي حصد 24 جائزة.

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وقالت سويفت للحاضرين في الحفل الذي أقيم في لوس انجليس بعد أن أدت بعض أشهر أغانيها "كل ما يهمني هو الذكريات التي عشتها معكم أيها الرفاق.. أيها المعجبون على مر السنين".

كما فازت المغنية الصاعدة بيلي إيليش بجائزتي أفضل فنانة جديدة وأفضل فنانة لموسيقى الروك البديل بعد سنة رائعة تصدرت فيها قائمة أفضل الأغاني الأمريكية بأغنيتها "فتاة سيئة" (باد جيرل).