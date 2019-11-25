لا يستطيع الحركة.. تطورات الحالة الصحية للفنان علي الطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال الفنان علي الطيب، إنه أجرى بالفعل 3 عمليات جراحية لعلاج قطع الرباط الصليبي، الذي أصيب به شهر يوليو الماضي.
وأضاف الطيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يستطيع الحركة، ويتابع مع طبيب علاج طبيعي، الذي أبلغه أنه من الممكن أن يتحرك بداية من شهر مارس المقبل، لمدة 4 ساعات متقطعة في اليوم فقط، مضيفًا أن الأمر شاق جدًا في صناعة السينما، خاصة أن اليوم السينمائي قد يمتد لأكثر من 16 ساعة تصوير.
وتابع الطيب، أنه رفض الكثر من الأعمال التي عرضت عليه لعدم جاهزيته صحيًا، مضيفًا أنه يقضي وقته في القراءة متمنيًا العودة قريبًا للأعمال الفنية التي يفتقدها كثيرًا في مرضه، مشيرًا إلى أن ما يحزنه أن أعمالًا جيدة عرضت عليها كان يتمنى المشاركة فيها، في الوقت الذي رضي فيه بما قسمه الله له، على حد قوله.
وأكد الطيب، أنه تغيب عن حضور حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب عدم قدرته على الحركة، مضيفًا أنه لم يحب الظهور بعكاز في المهرجان.
وأصيب علي الطيب بقطع بالرباط الصليبي في شهر يوليو الماضي، وخضع لعملية جراحية في مصر، ويتابع العلاج الطبيعي حاليًا.
يُذكر أن علي الطيب ممثل وكاتب سيناريو، وأثناء دراسته اشترك ببرنامج (star search) على قناة "إم بي سي" في 2004 لتقديم "ستاند آب" كوميدي وحاز على المركز الأول في البرنامج، وبعدها حقق نجاحًا كبيرًا في شخصية وديع البساطي في مسلسل "أهو دا اللي صار" للمخرج حاتم علي.
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