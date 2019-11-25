راندا البحيري لـ"الخليج 365": انتظروني في "الأخ الكبير" مع محمد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعيش الفنانة راندا البحيري، حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في مسلسل "الأخ الكبير"، وتستعد لتصوير فيلمها الجديد "الرجل الخفي".

وقالت راندا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تواصل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسلها الدرامي الجديد "الأخ الكبير" في عدد من المناطق المتفرقة بالقاهرة.

وأعربت البحيري، عن سعادتها بتكرار العمل للمرة الثانية مع الفنان محمد رجب، عقب تعاونهما الأول بفيلم "صابر جوجل"، مشيرة إلى أن المخرج إسماعيل فاروق والمؤلف أحمد عبدالفتاح هما من رشحوها لخوض هذا الدور بالعمل الذي تتمنى أن يحقق النجاح عقب عرضه على الشاشة.

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وأوضحت: "محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبدالفتاح، من الناس اللي بتخاف على شغلها جدًا، وحريصون على كافة التفاصيل التي تخص دور كل ممثل في المسلسل"، لافتة إلى أن عمليات المونتاج تتم أول بأول تزامنًا مع التصوير، استعدادًا لعرض المسلسل خارج موسم الرمضاني.

وأضافت راندا أنها تعاقدت بشكل رسمي على فيلم "الرجل الخفي" من إخراج محمد أشرف وإنتاج هاني وليم، ويشارك في بطولته أيتن عامر، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.