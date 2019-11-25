منها "الإله موجود".. تعرف على فعاليات وأفلام اليوم في القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، اليوم الاثنين، عددًا من الأفلام ضمن مختلف المسابقات منها "الفنار" و"أنا لم أعد هنا" و"من أجل القضية" وأفلام سينما الغد، وعددًا من الندوات. ونستعرض لكم أفلام وندوات اليوم الاثنين: - استكشاف سوق الفيلم الأمريكي: حوار مع إريك داربيلوف الرئيس والمؤسس المشارك لشركة Roadside Attractions يدير الحوار: أبو بكر شوقي | صانع أفلام الوقت: 10:30 - 11:30 صباحًا المكان: سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة - حلقة بحثية بعنوان (الجدل في الحدث التاريخي في السينما المصرية في الفترة ما بين 1952 - حتى الآن) الوقت: 12:00 ظهرًا المكان: قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة - المقاييس الجديدة لصناعة الترفيه| حلقة نقاشية المشاركون: كريستوف لوبارك| المدير العام بنصف شهر المخرجين، مدير سينميد إريك لاجيس| مدير تنفيذي بشركة Pyramide مهند البكري| المدير العام بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام أوزي مناكايا| وكالة الفنانين المبدعين فريدريكا سانت روز| وكالة الفنانين المبدعين إيدا مارتينز| المديرة العامة بشركة Media Luna لارا أبو الفايلات| وكالة A List ستان ماكوي| رابطة صناعة السينما EMEA يدير الحلقة النقاشية: كولن براون | خبير الإعلام الدولي الوقت: 12:30 - 1:30 ظهراً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة - المال يحكم! | حلقة نقاشية المشاركون: بيتر جيرمي سميث| المدير العام في MBC رمزي خوري| نائب المدير العام في أفلام مصر العالمية أبي شادي أبو النجا| المدير العام في Vuclip أحمد بدوي| منتج في سينرجي يوهانس لارشر| المدير العام للمواقع الرقمية للفيديوهات تحت الطلب في MBC محمود م.حسين| مدير تنفيذي في فيلمي جيانلوكا شقرا | شريك إداري في Front Row Filmed Entertainment يدير النقاش: علاء كركوتي | MAD Solutions ومركز السينما العربية الوقت: 2:30 مساءً - 3:45 مساءً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 75 دقيقة - تحت المجهر: العصر الذهبي الثاني للمكسيك | حلقة نقاشية المشاركون: جيِّرمو أرياجا| سيناريست، مخرج سينمائي ميشيل فرانكو| صانع أفلام، سيناريست، منتج Advertisements جابرييل ريبستاين| صانع أفلام، سيناريست يدير النقاش: محمد طارق| ناقد سينمائي الوقت: 3:00 - 4:30 عصراً المكان: دار الأوبرا المصرية (قاعة الهناجر) المدة: 90 دقيقة - توزيع جوائز Iread (بدعوات فقط) الوقت: 7:00 -8:30 مساء المكان: فندق سميراميس انتركونتننتال. - جدول الأفلام 12:00| فيلم الإله موجود، واسمها بترونيا| المسرح الكبير 2:30 | فيلم نوع خاص من الهدوء| المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 6:30 | فيلم إحكيلي| المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 10:00 | فيلم إن شئت كما في السماء| المسرح الكبير 1:30| فيلم باركور| المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 4:00 | فيلم نجمة الصبح| المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 7:00 | فيلم وظيفة وفيلم| المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 9:30 | فيلم صبي مدلل| المسرح الصغير 12:30| فيلم صدى| مسرح الهناجر 6:15| برنامج العروض الثانية من أفلام مسابقة سينما الغد| مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 9:30 | فيلم طفل فيلا| مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 1:30 | فيلم العنب| مركز الابداع (يعقبه ندوة) 4:30 | فيلم المتحول| مركز الابداع (يعقبه ندوة) 7:00 | فيلم فورمان يواجه فورمان| مركز الابداع 9:30 | فيلم لما بنتولد| مركز الإبداع 1:00| إعادة العروض الأولى من أفلام مسابقة سينما الغد| سينما الهناجر 4:30 | فيلم الدواء| سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 7:00 | فيلم ريح سوداء| سينما الهناجر 10:00 | فيلم أغسطس| سينما الهناجر 3:30 | فيلم الكهف| سينما الزمالك 6:00 | فيلم الفنار | سينما الزمالك 11:30| فيلم بحيرة الأوز البري| سينما الزمالك 2:00 | فيلم موش| سينما كريم 1 4:30 | فيلم الحائط الرابع| سينما كريم 1 7:00 | فيلم أنا لم أعد هنا| سينما كريم 1 9:30 | فيلم عرايس الخوف| سينما كريم 1 1:30 | فيلم بونيول في متاهة السلحفاة | سينما كريم 2 3:30 | فيلم اعتقال| سينما كريم 2 6:30 | فيلم من أجل القضية| سينما كريم 2 9:00 | فيلم بغداد في خيالي| سينما كريم 2 3:00| فيلم هذا هو الحب| سينما راديو 6:00 | فيلم ضد الحكومة| سينما راديو 9:00 | فيلم اللعب مع الكبار| سينما راديو

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