تراند اليوم : منع وائل جسار من دخول هذه الدولة وترحليه إلى لبنان...

حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر الفنان وائل جسار، فيديو يكشف فيه عن منعه من دخول المكسيك وترحيله مرة اخرى إلى لبنان.
ورحّلت السلطات المكسيكية الفنان وائل جسار ومنظم الحفلات يوسف حرب من مطار كنكون بالمكسيك، حيث رفضت دخوله البلاد، قبل أن يتم ترحيله إلى لبنان.
وقال وائل جسار في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، أنه عاد إلى لبنان سالمًا، بعد أن تم منعه من دخول المكسيك دون أي سبب واضح.
وأكد الفنان اللبناني أن أوراقه سليمة 100% ولا صحة لما يقال أنه تم منعه بسبب عدم حصوله على تأشيرة.
وقال في الفيديو : "لديّ فيزا شنغن التي بموجبها يحق لأي إنسان أن يدخل المكسيك، ما فوتوني للبلد ده اللي فيه علامة استفهام ما عرفت ليه ولا حتى متعهد الحفلات يوسف حرب، ما بعرف شو السبب اللي منعوني فيه، من فرنسا لما بيكون الشخص بفرنسا وطالع على المكسيك إذا بين إنه الفيزا فيها شيء غلط ما بيطعلوه بالطائرة، لكن أنا كان كل شيء قانوني 100% ودي النقطة وعلامة الاستفهام اللي حتى الآن مش عارفينها".