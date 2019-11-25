تراند اليوم : حسن حسني يعلق على «وفاته 4 مرات»:«محدش هيسئل عني»

سادت حالة من الحزن والصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني أمس، بعد أنباء وفاة الفنان المصري، حسن حسني، والتي اتضح أنها شائعات كاذبة.
وفي اول رد له على هذه الشائعات، قال "حسني"، إنه لا يعلم من يخرج هذه الشائعات الشخيفة، مشيرًا إلى انه علم بها من خلال أصدقائه الذين اتصلوا به للاطمئنان عليه، مضيفًا:" أصبحت شئ مقرف".
وأكد الفنان المصري أنه بصحة جيدة وبخير، شاكرًا كل من سئل عنه ومتمنيًا أن تتوقف هذه الشائعات.
وأضاف الممثل المصري (88 عاما) بتأثر:"موتوني هذا العام إلى الآن 4 مرات، وأخشى أن تحدث وفاتي بالفعل، ولا أحد يسأل عني ويعتقدها شائعة من كثرة الشائعات التي أكذبها".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي تتردد فيها شائعة وفاة حسن حسني، إذ كانت آخر شائعة مماثلة في شهر يونيو 2019.
وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كرم حسن حسني عن مشواره الفني الطويل، في حفل افتتاح دورته الـ40، العام الماضي، ولم يتمالك نفسه من البكاء أمام زملائه الفنانين على خشبة المسرح.