تراند اليوم : سخرية من فنانة مصرية بسبب خطأ محرج في فيديو تهنئة «الهلال»



نشرت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت نور الغندور ، مقطع فيديو عبر حسابها على «سناب شات»، تقدم فيه التهاني لنادي الهلال السعودي بعد تتويجه بكأس آسيا ليصعد إلى كأس العالم للأندية.

وخلال الفيديو الذي عبرت فيه الفنانة المصرية عن سعادتها وفرحتها بفوز الفريق السعودي بالكأس، وأن فريقا عربيا هو من حصل على التتويج، وقعت في خطأ عرضها للسخرية بعدما أدرجت ملصقا لشعار فريق النادي الأهلي في حين أنها تتحدث عن الهلال ووصف الجمهور هذا الخطأ بالمحرج، وسخر منها البعض قائلًا: ياريت تعرفي إنتي بتشجعي مين وشعار الفريق اللى بتهنيه"، بينما دافع البعض عنها مستنكرين السخرية من هذا الخطأ الغير مقصود.

وتوج نادي الهلال السعودي أمس بطلًا لأسيا بعد فوزه بهدفين دون رد على فريق أوراوا الياباني.