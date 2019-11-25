تراند اليوم : فنانة شهيرة تحرج طارق العريان: كنت متزوجة من والدك .. وانفصلنا لهذا السبب المحرج...

أطلقت فنانة مصرية شهيرة تصريحات محرجة للمخرج الشهير طارق العريان بعد أن تحدثت عن والده رياض العريان.

وقالت عفاف شعيب في تصريحات لبرنامج مصري : كنت متزوجة من المنتج طارق العريان ، و كان شهما للغاية لكنه كان يغير من نجاحي في الأعمال الفنية .

وأضافت: رياض العريان كان يغير عليّ ويغير مني ، وغيرته مني كانت أقوى ، كان يشعر بالاستفزاز من طريقة استقبالي بالخارج ، ويتضايق من هذا الأمر وبخاصة طريقة تعامل المعجبين معي ، بالنظر إلى أنني قدمت أعمالا ناجحة حينها مثل (الشهد والدموع) و (رأفت الهجان) .

واستدركت: تعجبت كثيرا من تصرفاته لأنه شجعني في البداية على النجاح ثم عاد وأصبح يتضايق من هذا النجاح.

وتابعت: لم أستطع التحمل فطلبت الطلاق رغم أنني حاولت إرضاءه كثيرًا إلا أنه كان يعطي أذنه للغير و تدخل شياطين الإنس والجن بيننا حتى انفصلنا.

