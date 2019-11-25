بالفيديو: بعد رقصها معه على المسرح.. حلا شيحة بطلة فيلم تامر حسني الجديد

حضرت الفنانة حلا شيحة حفل الفنان تامر حسني الذي أحياه في الجامعة الأميركية بمنطقة التجمع الخامس. ووسط غناء تامر طلب منها الصعود إلى المسرح وحيّاها عبر الميكروفون، ثم أخذ بيدها ‏ورقصا على أنغام أغنية “اطمن” .‏

وبعد الحفل أعلنت حلا، تعاقدها على بطولة فيلم تامر حسني الجديد “مش أنا”، وذلك بعد اعتذار الفنانة مي عز الدين عن عدم اداء الدور.

يذكر أن حلا عادت إلى عالم الفن مرة أخرى بمسلسل “زلزال”، بجانب الفنان محمد رمضان والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وذلك بعد غياب دام ما يقرب من 12 عاماً عن الأضواء.