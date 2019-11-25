حضرت الفنانة حلا شيحة حفل الفنان تامر حسني الذي أحياه في الجامعة الأميركية بمنطقة التجمع الخامس. ووسط غناء تامر طلب منها الصعود إلى المسرح وحيّاها عبر الميكروفون، ثم أخذ بيدها ورقصا على أنغام أغنية “اطمن” .
وبعد الحفل أعلنت حلا، تعاقدها على بطولة فيلم تامر حسني الجديد “مش أنا”، وذلك بعد اعتذار الفنانة مي عز الدين عن عدم اداء الدور.
يذكر أن حلا عادت إلى عالم الفن مرة أخرى بمسلسل “زلزال”، بجانب الفنان محمد رمضان والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وذلك بعد غياب دام ما يقرب من 12 عاماً عن الأضواء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد رقصها معه على المسرح.. حلا شيحة بطلة فيلم تامر حسني الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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