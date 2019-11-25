فيلم الرسوم المتحركة "فروزن 2" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "فروزن2" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، محققًا 130 مليون دولار أمريكي.

تراجع فيلم الحركة والسيرة الذاتية "فورد في فيراري" عن الصدارة، ليحتل المركز الثاني، مسجلًا 16 مليون دولار، والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال

وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس مانغولد.

جاء الفيلم الدرامي الجديد "يوم جميل في الجوار" (أبيوتيفول دي إن ذا نيبورهود) في المركز الثالث بمبيعات تذاكر قدرها 13.5مليون دولار. ويقوم ببطولة الفيلم توم هانكس وماثيو ريس

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وتخرجه ماريال هيلر.

احتل الفيلم الحركة الجديد "21 جسرًا" (21 بريدجيز) المركز الرابع بإيرادات 9.3 مليون دولار. والفيلم بطولة تشادويك بوسمان وسيينا ميلر ومن إخراج بريانكيرك.

وتراجع فيلم المغامرات الحربي التاريخي "ميدواي" من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققًا 4.7 مليون دولار. والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش.