عمر العبداللات يشعل الأجواء بحفل اليوم العالمي للطفل

أجواء مشتعلة بإمتياز شهدها حفل صوت الأردن الفنان عمر العبداللات في الإحتفال الكبير الذي أقامته منظمة الأمم المتحدة لليونيسف بمناسبة اليوم العالمي للطفل وسط حضور كبير حضره نحو 3 آلاف شخص أستقبلوا العبداللات بالهتاف وموجات حارة من التصفيق فور صعوده إلى خشبة المسرح، حيث قدم صوت الأردن باقة من أجمل أغانيه وأشهرها وردد معه الجمهور عن ظهر قلب كلمات أغنياته لينثر الفرح في كافة أرجاء المكان.

مشاركة العبداللات في هذا الحفل جاءت تبرعاً منه للأطفال بمناسبة يومهم العالمي، وجاء إختيار منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" للفنان عمر العبداللات لإحياء هذا الحفل نظراً للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها وتكريماً منهم على دوره الإنساني والمجتمعي الذي يقدمه

العبداللات في مسيرته الفنية ووجّه الفنان عمر العبداللات رسالة للعالم بمناسبة اليوم العالمي للطفل أكد فيها حق الطفل في حياة كريمة وتمتعه بكافة حقوقه.



كما أختير صوت الأردن الفنان عمر العبداللات لإحياء إحتفالية البتراء بالزائر المليون لها بالعام ٢٠١٩ نظراً لدوره في إيصال الكلمة واللحن الأردني لكافة أنحاء العالم ومن هنا كانت الفكرة بإختياره للمشاركة في هذا الحفل الذي أقيم في مدينة البتراء الأثرية بحضور رسمي وإهتمام من قبل الجهات الحكومية الأردنية بهذا الحدث السياحي الأردني الضخم، حيث أشعل الفنان عمر العبداللات الحفل الذي حضره عدد جماهيري كبير

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من الأردنيين والسياح الأجانب الذين حضروا خصيصاً للإحتفال بهذا الحدث الذي يعتبر رقماً قياسياً للسياحة الأردنية، كما وأعربت الجهات المسؤولة عن هذا الحدث عن إعتزازها بما تحققه السياحة الأردنية من إنجازات فاعلة تساعدد على ترويج الأردن سياحياً على مستوى العالم وقدموا الشكر للفنان عمر العبداللات على دعمه ومشاركته لهذا الحدث.



وأطلق صوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات مؤخراً أغنيته الجديدة "بلدي" التي أنتجتها شركة زين إهداءاً إلى أبطال بلدي من محاربي السرطان، وكتب كلمات الأغنية الشاعر رامي شبانه وألحان خالد خصيب وتوزيع موسيقي عمر صباغ وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وأخرجتها المخرجة اللبنانية رندلى قديح.



وبناءً على النجاحات التي حققها صوت الأردن في جولاته الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية سيغادر لإحياء حفلين في كل من مدينة شيكاغو ومدينة لوس أنجلوس في رأس السنة الميلادية، وأنه تم الإعلان عن نفاذ كافة تذاكر الحفلين.