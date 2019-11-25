المخرجة نجوى النجار: مستمعة بالعمل مع زوجي "بين الجنة والأرض"

أوضحت المخرجة نجوى النجار مخرجة فيلم " بين الجنة والأرض" والذي عرض ضمن أفلام المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شكل تعاونها مع زوجها منتج الفيلم، مشيرة إلى استمتاعها بالعمل مع زوجها فهو ـ بحسب قولها ـ لم يكن منتج صعب بل كان يهتم كثيرًا بفنيات الفيلم، كذلك تعامل معها كمخرجةللفيلم وليس زوجته.
يشار أن فيلم " بين الجنة والأرض " حصل على إقبال جماهيري كبير في ليلة عرضه الأولى بمهرجان القاهرة حيث امتلأت قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالجمهور الراغب في مشاهدة الفيلم.
تدور أحداث الفيلم عن زوجين فلسطينيين علىحافة الانفصال ولكن حتى يتم الطلاق كان يجب عليهم المرور برحلة للكشف عن سر في حياة الزوج، تعرض الفيلم للعديد من القضايا الهامة مثل المشاحنات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيين كذلك السوريين المقيمين بفلسطين وغيرها من المشاكل
الجدير بالذكر إن المخرجة نجوى النجار قامت بإخراج عدة أفلام تناقش القضية الفلسطينية من بينهم فيلم " عيون الحرامية " والذي لعب دور البطولة فيه الفنان خالد أبو النجا.
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