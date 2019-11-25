مخرج "من أجل القضية": الفيلم قصة واقعية عشتها في أوروبا

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هشام لاشينالإثنين 2019/11/25 11:22 ص بتوقيت أبوظبي
ندوة الفيلم المغربي
كشف حسن بن جلون، مخرج الفيلم المغربي "من أجل القضية"، أنَّه استوحى أحداث فيلمه من قصة واقعية عاشها في السبعينيات عندما كان في رحلة من النمسا إلى تشيكوسلوفاكيا، وتمَّ إعادته على الحدود لتقصير شعره ليصبح مطابقاً للصورة الموجودة بجواز السفر.
وأضاف بن جلون، الذي عُرِض فيلمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (20- 29 نوفمبر/تشرين الثاني)، أنَّه وصديقته بقيا عالقين لفترة على الحدود كما حدث لبطلي الفيلم.
وتابع في ندوة للفيلم على هامش فعاليات المهرجان: "كانت الرحلة فرصة تعارف كبير بيني وبين صديقتي، ولكن تم تبديل الحدود النمساوية لتصبح الحدود الجزائرية المغربية وأصبح بطل الفيلم فلسطينيا يعيش في المغرب، يتجه إلى الجزائر بصحبة فرنسية لتقديم حفل موسيقي".
وأشار إلى عدد من المشاكل التي واجهت فريق العمل، ومنها الحصول على التأشيرات وتصاريح التصوير.
وتدور أحداث فيلم "من أجل القضية" حول دعوة العازف الفلسطيني كريم والمغنية الفرنسية سيرين إلى الخروج من المغرب تجاه الجزائر، من أجل المشاركة في حفل لفريقهما الغنائي في وهران، لكنهما يجدان أنفسهما ممنوعين من الدخول إلى الجزائر ومن العودة إلى المغرب كذلك.
الفيلم تأليف وإخراج حسن بن جلون، بطولة رمزي مقدسي، عبد الغني الصناك، حسن بن باديدة وجولي دراي.
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