شهيرة تنجو من الهجوم بعد إطلالتها بدون حِجاب.. شعر أشقر وستايل كاجوال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّت الفنانة المعتزلة شهيرة، بالشّعر الأشقر الفاتح في أحدث ظهور لها بدون حجاب، بعد نحو 24 عامًا من ارتدائه.

وظهرت زوجة الفنان محمود ياسين، برفقة خبيرة التجميل إيمان يسري، في صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها في"فيسبوك"، وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلاً، كما ظهرت بملابس كاجوال.

وكان لافتًا أنّ ظهور شهيرة بدون حِجاب لم يثر التعليقات وردود الفعل السلبية والانتقادات اللاذعة، وبدا أنّ الأمر عاديًا، حيث أنّه ليس الظهور الأوّل لها بدون حِجاب وبالشّعر الأشقر، كما أنّه يأتي في الوقت الذي تستمرّ فيه صدى الانتقادات الخاصة بخلع الفنانة صابرين الحِجاب.

وتكرّر نفس سيناريو خلع شهيرة للحجاب في فبراير حينما ظهرت برفقة الفنانة سهير رمزي بدون الحِجاب، في احتفالية خيرية بمناسبة "عيد الحب"، أقيمت بأحد المولات المصرية الشّهيرة، وأصدرت شهيرة حينها بيانا صحفيا قالت فيه: "الحقيقة مش عارفة أبتدي منين، أولًا أشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي ودعمونى وأمطروني بكلمات رائعة عن شخصيتي كإنسانة وفنانة ملتزمة طيلة حياتي، حتى قبل الحِجاب، وقد تأثرت جدًّا بكم الحبّ والتقدير الشخصي لي ولأسرتي بأكملها --بالرّغم من بعدي عن جمهوري أكثر من عشرين سنة".

وتابعت: "هارجع أتكلّم عن الحجاب وليس الحجاب بالكامل بل غطاء الرأس، لأنّ الحجاب ليس غطاء رأس فحسب، بل هو جزء منه، والباقي جسد المرأة وسلوكياتها ومعاملاتها واحتفاظها بالحشمة والاحترام، إذن من وجهه نظري وقناعاتي فإني مازلت محجبة -- إلا من غطاء الرأس الذي (يعتبره العامة ومن ليس له ثقافة دينية، أنه هو الموضوع وبعد كده لا يهم ) أرجع لليوم الذي ذهبنا فيه أنا وصديقتي سهير رمزي إلى يوم خيري لصالح مستشفى أبو الريش وغيرها، وتشرف على هذا اليوم نساء مصريات وعربيات، ودخلنا القاعة وليس بها رجل واحد، وكنا نعرف هذا، ولذلك تخفّفنا من غطاء الرأس مع الالتزام بالحشمة المطلوبة، وأخذنا صورًا مع بعض، إلى أن ظهر هاني البحيري مصمم الأزياء وجاء ليشتري ملابس للتبرع بدخلها للمستشفى وأخذ معنا صورة للذكرى".

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وأضافت بقولها: "وكنت أرى أنّ السيدة عندما تكبر، من الممكن أن تتخفّف في ملابسها نظرًا للآية التي في سورة النور، عن القواعد من النساء اللواتي كبرن في السن، فلا يطمعون في الزواج والإنجاب، فلا حرج عليهنّ أن يضعن ثيابهنّ اللي هي الثياب العادية من دون تبرج، والمقصود عدم كشف جزء من جسد المرأة وخلافه، وفي آخر الآية بالرغم من أنّ الله أعطاها حق التخفف (يقول رب العزة وأن يستعففنَ خير لهنّ ) وأنا كنت دائمًا أحب نهاية هذه الآية، ولهذا قررت أن أكون في (زمرة من يستعففنَ) فأنا منهنّ ولِمَ لا، وارجع للّبس، غطاء الرأس الذي ليس له شكل معين في الإسلام، أصدقائي الأعزاء لا تظنوا أنني تراجعت خوفًا من الهجوم المبالغ فيه، فهو كان من تركيبات وشخصيات مختلفة وغريبة عن الدين، ولكن داخلين للشتيمة والافتراءات، والهجوم قد حدث وانتهينا، ولكن مَن منّا لم يتعرض للهجوم في حياته".

يُشار إلى أنّ الفنانة المعتزلة شهيرة كانت قد بدأت بخلع الحجاب بشكل تدريجي، وذلك بوضع قبعات تكشف عدد كبير من خصلات شعرها، إلا ان ظهرت بشكل واضح قبل فترة مع مواطنتها سهير رمزي معلنتان خلعهما الحجاب بشكل رسمي.

وتعدّدت حالات التخلي عن الحجاب في السنوات الأخيرة، وأحدثها كانت منذ أيام وهي الفنانة المصرية صابرين التي جاءت قصّتها مع ارتداء الحجاب وخلعه شبيهة بشهيرة، حيث تحجبت واعتزلت ثمّ عادت تدريجيًا للفن وبدأت في تقديم أعمال فنية بالحجاب، ثمّ خلعته نهائيا، وكشفت صابرين عن أوّل ظهور لها بعدما تخلّت عن الحِجاب بالكامل وأطلّت بالشّعر الأشقر في صورتين.

وأكّدت صابرين في أكثر من مناسبة أنّها محتشمة وليست محجبة، كما أنّها ظهرت كثيرًا مرتدية غطاء رأس يظهر أغلب شعرها، وأكثرت صابرين من إطلالات الشعر المُستعار "الباروكة" في معظم أعمالها الفنيّة فوق الحِجاب.