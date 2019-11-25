بوسي توجّه رسالة لمنتقدي شيرين.. وهذا ما قالته عن هيثم أحمد زكي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أشارت الفنانة المصرية بوسي إلى أنها مثّلت كثيرًا خلال مسيرتها الفنية في أعمال درامية تلفزيونية وفي أفلام سينمائيّة كذلك، لكنّ تجربتها في مسلسل "الديفا"، الذي تعرضه قناة" شاهد" التابعة لمجموعة قنوات ام بي سي، فعلاً مختلفة بكلّ المقاييس، ولم تتوقّع الخروج بإنتاج درامي بهذا الشّكل الجميل"، مشيرة إلى أنّ شخصيّة "ياسمين" التي تقدّمها تخوض صراعات كبيرة، وتعمد إلى تصفية حسابات مع ريما (سيرين عبد النور)، لينكشف تباعًا السّبب الأساسي خلف غيرتها منها.

وأمّلت الفنانة بوسي أنْ يجد العمل تفاعلًا واسعًا من الجمهور، بخاصّة وأنهم بذلوا الكثير من الوقت والجهد في تتفيذه.

وقد فاجأت بوسي جمهورها منذ فترة وجيزة بعرض البرومو الخاصّ لشخصية "ياسمين" التي تجسّدها، إذْ ظهرت وهي تضحك بطريقة شريرة بينما كانت تقول: "أنا بغمض عين وأفتح التانية.. احذر وجهي الآخر".

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنانة المصرية بوسي، إذْ تحدّثت عن دورها في مسلسل "الديفا"، متطرّقة الى عشقها للفنانة شيرين عبد الوهاب، ومؤكّدة أنّها تحفظ أغانيها عن ظهر قلب، موجّهة رسالة إلى منتقدي عبد الوهاب، ومعتبرة أنّ الحياة أبسط بكثير، وعلينا ألّا ننتظر أيّ شخص على غلطة، فهي لم تكن تقصد أيّ إساءة.

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وأثارت الفنانة المصرية بوسي جدلّا من خلال صورها التي نشرتها عبر صفحتها الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، إذْ علّق المتابعون على تبدّل شكلها بطريقة جذريّة.

فقد تفاعل المتابعون مع أحدث صورها، حيث أنهكها البعض بإجراء عمليّات تجميلية بدّلت ملامحها، في حين شبّهها آخرون بالنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

لكنّ اللافت، أنّ بوسي قد تجاهلت التعليقات السلبية التي تناولت ملامحها أو خسارتها للوزن، في حين أبدت سعادتها بالتعليقات الإيجابية التي تغزّلت بجمالها مؤكّدين أنّ ملامحها ما تزال نفسها، مُبدين إعجابهم بالفستان الأسود الضيّق الذي ارتدته من دار الازياء Dolce & Gabbana الذي سلّط الضوء على رشاقتها وقوامها الممشوق.

تجدر الاشارة، الى أنّ مسلسل "الديفا" الذي تشارك فيه بوسي الى جانب الفنانة سيرين عبد النور،الممثل السّعوديّ يعقوب الفرحان، عملًا يختصّ بحياة النجوم والمشاهير، إذْ يعرض كواليس حياتهم الخاصّة بعيدًا عن أضواء الكاميرات والمصوّرين، فضلًا عن أنّه ينتمي للتشويق والإثارة حول حياة النجوم.