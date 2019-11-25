الفنانة نجوى كرم تحتفلُ بخطوبة ابنة شقيقها

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورةً جمعتها بـ"نور" ابنة شقيقها الراحل نقولا كرم، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أعلنتْ من خلالها خبر خطوبة نور في حفلٍ عائلي مميز، معلقةً: "ان شاء الله بتتهني يا رب، وهالبيت يعيش فرحة دايمة، يا أحلى أميرة".

وما إن نشرت نجوى كرم الصورة حتى انهالت التعليقات التي تُبارك للعروس وتتمنّى لها السعادة من قبل الجمهور الذين لاحظوا الشبه الكبير بينها وبين ابنة شقيقها واصفين العروس بأنها نسخة مصغّرة عن عمتها نجوى خصوصًا من ناحية شكل العينين وابتسامتها.

كما تداول عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصدُ رقص نجوى كرم مع ابنة شقيقها وخطيبها على أنغام أغنيتها "شو هالليلة".

واعتمدت نجوى في الحفل إطلالةً بسيطةً، حيث ارتدت تنورةً باللون الفوشيا يتخللها خطٌ فضي وسترة مطابقة، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة ومكياجًا طبيعيًا، بينما اختارت العروس الظهور بجمبسوت أبيض بوشاحٍ على الكتفين ومكياجٍ ناعم.

يُذكر أنَّ نجوى كانت قد فقدت شقيقها نقولا كرم في شهر شباط/فبراير عام 2017، نتيجة إصابته بأزمةٍ قلبية وهو بعمر الـ 58، بعد أن خضع لجراحة قسطرة في القلب، لكنه ما لبث وفارق الحياة بعدها بأسبوع، ولم تتمكّن المستشفى من إنقاذه، لتدخل حينها نجوى بحالة حزنٍ شديدٍ لعدة أشهر حدادًا عليه.

كما مرّت نجوى بأزمةٍ عائليةٍ مع شقيقها قبل وفاته وذلك بسبب زواجها من متعهد الحفلات يوسف حرب، وعلى الرغم من صلحها مع عائلتها وطلاقها من يوسف، إلا أنَّ القطيعة بينها وبين شقيقها استمرت لأشهر بعدما اتّهمها بالتقصير في إعطائه مستحقاته المالية عن فترة عمله معها وطالبها بتعويضٍ قيمته مليون دولار، لكنه تنازل عن الدعوى بعدها في صلحٍ عائلي.

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وعلى صعيدٍ آخر أعلنت نجوى كرم أنها سوف تُحيي حفل رأس السنة 2020 في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، إلى جانب الفنان وليد الشامي.

وكانت نجوى أحيت حفلين فنييْن في دار الأوبرا السلطانية في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر بحضورٍ عدد كبير من محبيها، فيما يُعد كليب "بعشق تفاصيلك" آخر ما طرحته الفنانة، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا.

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