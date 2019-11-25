شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام وراشد الماجد وعبد الله الرويشد يجتمعون فى موسم الرياض 27 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجوم أنغام، ورابح صقر، وراشد الماجد، وعبد الله الرويشد، ونوال الكويتية، يوم 27 من شهر ديسمبر المقبل، في حفل غنائي بعنوان "ليلة ياسر بوعلي"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقدم أنغام عدد من أغانيها أبرزها: "حالة خاصة جدا" "بقول نسياك" ،" ولا دبلت" ،" هدنه" ،"روحي وسنيني" ، "اساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنه" ،"مهزومة" ،"بين البينين" ،"فرصة الإختيار" ،"بتوصفني" ،"سكيت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد" ،"حته منك" واختتمت ب "سيدي وصالك".

آخر أعمال جمال الخولي أغنية "سابوك" لأصالة في ألبومها الجديد، وهي من ألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقي، وتامر عاشور بأغنية "من غير ما أحكيلك"، وهي من ألحان محمد النادي، وتوزيع نابلسي، وفريق واما بأغنية بألبومهم الجديد وهى " كترت حكاياتى" من ألحان رامي جمال، وتوزيع نادر حمدي.