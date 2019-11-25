تراند اليوم : العثور على نجمة شهيرة مقتولة في منزلها

بعد حديثها عن التنمر على الإنترنت، عثرت الشرطة في كوريا الجنوبية مساء الأحد، على نجمة بوب مقتولة في منزلها في جنوب سول.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الشرطة عثرت على مغنية سابقة في فريق نسائي كوري لموسيقى البوب.

وتبلغ الفنانة الشهيرة كو هارا من العمر 28 عاما، والتي انتقدت بشدة التنمر على الإنترنت.

يذكر أن كو كانت قد بدأت العمل في فريق كارا المكون من خمس فتيات في عام 2008.

ويعتبر فريقها من أوائل الفرق النسائية التي ساعدت في شهرة موسيقى البوب الكورية والتي أصبح لها الكثير من المعجبين في اليابان والصين.

ويأتي العثور على جثة كو ، بعد مقتل نجمة بوب أخرى هي سولي في أكتوبر الماضي، وهي من أعضاء فريق (أف أكس) النسائي وصديقة مقربة من كو، وكانت تحدثت أيضا عن التنمر على الإنترنت.