تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة: كنت هطلق يوم فرحي بسبب فيفي عبده

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم للفنانة المصرية حنان ترك، تحكي فيه تفاصيل ليلة زفافها من زوجها الأول خالد خطاب وقرار الطلاق في هذه الليلة.

وقالت الفنانة، إن الراقصة المصرية فيفي عبده تأخرت عن فقرتها في الحفل بسبب ظروف خاصة بها، وحدث إرتباك في باقي فقرات الحفل، مما جعل الحفل بدون فقرات لفترة وبعد مشادات كلامية وتعصب مع زوجها قررا الانفصال وعدم إكمال الزواج وقررا الصعود للفندق لاستبدال ملابسهما وإلغاء الحفل”.

وأضافت ترك، “أنهما بالفعل اتجها إلى الأسانسير ولحق بهما شقيق زوجها الأكبر وسألهما عن سبب ذلك فقالا له إنهما قررا الانفصال الأمر الذي أصابه بصدمة قائلًا والناس والضيوف، فقالا له إن هذا قرارهما ولن يتغير”.

وأكدت أنهما بعد دخول الأسانسير نظرا إلى بعضهما وضحكا، وعادا مرة ثانية للحفل، وظلا برفقة أقاربهما والضيوف، ومن بعدها ظلا طوال الحفل يرقصان مع الضيوف.