شاهد.. نانسي عجرم تتألق بـ جمبسوت فضي في احدث حفلاتها

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 08:52 صباحاً - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا حفلا غنائيا في قبرص وتحديدًا مساء 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وقد تألقت نانسي عجرم في الحفل بـ”جامبسوت” من اللون الفضي اللامع، فبدت كعادتها بغاية الأنوثة والجمال وشغلت الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الأنيقة. وقد نشرت نانسي عجرم عددا من الصور من اطلالتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “بسمة وبعدا ضحكة وكل لحظة فيها فرح، معكن❤️”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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