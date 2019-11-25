يوسف تنقل مقر إقامتها بسبب فعاليات مهرجان القاهرة

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها انتقلت للإقامة داخل أحد الفنادق بمنطقة وسط البلد في القاهرة، لتتمكن من حضور أفلام وفعاليات الدورة الحادية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية.

وأضافت يوسف، أنها انبهرت بأجواء حفل الافتتاح، التي اتسمت بالتنظيم الشديد، بحسب قولها، وأشادت بمستوى فيلم "The Irishman" رغم تجاوز مدة عرضه حاجز الـ 3 ساعات، إلا أنها وصفته بالوجبة الفنية الدسمة التي استمتعت بمشاهدتها.

وتمنت الفنانة اكتمال نجاح الدورة الحالية إلى نهايتها، لأن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واجهة مشرفة لمصر، حيث شكرت رئيسه المنتج محمد حفظي والقائمين عليه على جهودهم الحثيثة لإنجاحه.

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