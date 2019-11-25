فن ومشاهير

طبر تعود إلى تقديم البرامج التلفزيونية بعد غياب 20 عامًا

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أعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بتواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقالت مادلين طبر: إن الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان وفرقته، قدموا مجموعة متميزة من الأفلام هذا العام، وأرسلت لهم كل تحية وشكر.

وأضافت مادلين: أعود لتقديم البرامج التلفزيونية بعد غياب 20 عاما، حيث بدأت كمذيعة ثم غرقت في التمثيل.

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