أعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بتواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقالت مادلين طبر: إن الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان وفرقته، قدموا مجموعة متميزة من الأفلام هذا العام، وأرسلت لهم كل تحية وشكر.
وأضافت مادلين: أعود لتقديم البرامج التلفزيونية بعد غياب 20 عاما، حيث بدأت كمذيعة ثم غرقت في التمثيل.
قد يهمك ايضاً:
نجوم الفن يحضرون ختام مهرجان شرم الشيخ للأفلام الأسيوية
مادلين طبر تكشف خيانة زوجها السابق لها مع فنانة أخرى
كانت هذه تفاصيل خبر طبر تعود إلى تقديم البرامج التلفزيونية بعد غياب 20 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.