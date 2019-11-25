أنغام تفوز بجائزة هوليوود ميوزيك أواردز على مستوى العالم عن أعمالها لسنة 2019

فازت المطربة أنغام بجائزة "هوليوود ميوزيك أواردز" على مستوى العالم لسنة 2019، والتي طرحت فيه ألبوم حالة خاصة جدًا، والذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى مصر والوطن العربى.

وطرحت أنغام بالألبوم حالة خاصة جدًا عدة أغانى، وتعاونت خلال أغنية الألبوم حالة خاصة مع الشاعر أمير طعيمة ولحن عزيز الشافعى وتوزيع أحمد إبراهيم وتريات المايسترو هانى فرحات أما أغنية ولادبلت فهي كلمات نور الدين محمد ولحن أحمد العتبانى وتوزيع أحمد إبراهيم جيتار عمرو طنطاوى وتريات سعيد كمال، وأغنية هبدأ من الأخر كلمات عصام حسنى لحن مصطفي العسال توزيع كريم أسامه وتريات المايسترو هانى فرحات أما أغنية هتقول لربنا أيه كلمات أمير طعيمه لحن مدين توزيع أحمد إبراهيم وتريات المايسترو هانى فرحات جيتار مصطفى اصلان، واغنية حبايبنا كلمات محمد القاياتى لحن محمد حمزه توزيع أحمد إبراهيم وتريات تامر غنيم تشيللو يحيى مهدى عود إسلام القصبجى وعلى شاكر جيتار مصطفى أصلان وعمرو طنطاوى، واغنية هدنه كلمات صابر كمال لحن مصطفى العسال توزيع محمد العشى وتريات تامر غنيم جيتار شريف فهمى طبله نجم نبيل.

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اما بتوصفنى بتكسفنى كلمات أمير طعيمه لحن أحمد زعيم توزيع توما وتريات المايسترو هانى فرحات عود إسلام القصبجى جيتار مصطفى أصلان، واغنية ليلى كلمات كاترين معوض لحن هشام بولس توزيع طارق عاكف مطمنه كلمات أحمد المالكى لحن محمد عبيه توزيع أحمد إبراهيم وتريات سعيد كمال، واغنية أساميك الكتيره كلمات أمير طعيمه لحن إيهاب عبدالواحد توزيع مادى وتريات تامر غنيم ناى أحمد خيرى جيتار مصطفى أصلان، وأغنية نزوه فهي كلمات سلطان صلاح لحن خالد عز توزيع نادر حمدى، وأغنية ياريتك فاهمنى كلمات نادر عبدالله لحن تامر عاشور توزيع مادى وتريات المايسترو هانى فرحات تشيللو يحيى مهدى جيتار مصطفى أصلان بيركشن إيهاب فاروق درامز أحمد هشام، واغنية على حسك في أيامى كلمات جمال الخولى ولحن خالد عز توزيع أحمد إبراهيم وتريات سعيد كمال بيانو أحمد إبراهيم جيتار مصطفى أصلان أما بقول نسياك كلمات أحمد المالكى لحن محمد عبيه وتوزيع وليد فايد.

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وتعتبر أنغام كل هؤلاء هم شركاء نجاح ألبومها الأخير بالإضافة إلى فريق العمل الخاص بها.

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