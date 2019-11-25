شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى لما بنتولد" اليوم فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فعاليات اليوم، الاثنين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، عرض الفيلم المصرى "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت فى قسم بانوراما السينما المصرية 2019، وذلك فى تمام الساعة 9.30 مساء فى قاعة مركز الابداع بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم انطلق عرضه عالمياً للمرة الأولى فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى التى أقيمت فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر الماضى بمسابقة الأفلام خارج المسابقة الرسمية، وبعد ذلك استقبلته دور العرض المصرية يوم 23 أكتوبر الماضى، وبعد ذلك عرض فى مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بتونس ليكون القاهرة السينمائى ثالث محطات الفيلم بالمهرجانات.

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لما بنتولد

فيلم "لما ينتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.

ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهما قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث