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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قال الفنان نبيل الحلفاوي، إنه بدأ في متابعة مسلسل "Game of thrones".
وغرّد الحلفاوي، عبر حسابه في "تويتر": "نسيت أقولكم.. مش أنا من أسبوعين تقريبًا، ابتديت أشوف المسلسل اللي كنتم منشغلين به في السنوات الأخيرة".
وأضاف: "Game of thrones، يستحق الجماهيرية التي حظي بها.. لكن زحمة الشخصيات والطوائف زيادة حبتين".
يذكر أن المسلسل بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات حول العالم، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروي قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدي، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفي ترنر، ومايس ويليامز.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي يعلن متابعته لهذا المسلسل: "يستحق الجماهيرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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