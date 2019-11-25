منة فضالي بـ"الكاجوال" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور لأحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام". وظهرت منة في الصور بملابس كاجوال، وعلقت: "أبحث عن الخير في الجميع". وتستكمل منة تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "ماكو"، وهو من بطولة ناهد السباعي، قصي خولي، سارة الشامي، خالد أنور، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، بالإضافة إلى مسلسل "رحيل زهرة"، من بطولة حنان مطاوع، وعمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد رياض، ومن إخراج حسني صالح.

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