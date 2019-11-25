محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة لابنتها "أماليا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام". وأخفت مطاوع، وجه ابنتها "أماليا"، وعلقت: "يارب احفظها واسعدها وأرضى عنها، واسعد كل الناس، صباح المحبة". وعلقت الفنانة إيمان العاصي على الصورة: "حبيبتي ماشاء الله، ربنا يحفظها". Advertisements كما علقت الفنانة بدرية طلبة: "ربنا يحفظها". ورُزقت الفنانة حنان مطاوع بمولودتها الأولى "أماليا"، 11 سبتمبر الماضي، ونشرت عبر "انستجرام" صورة لها من غرفة العمليات، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي. وشاركت حنان في دراما رمضان 2019 بشخصية "عايدة" في مسلسل "لمس أكتاف" أمام الفنان ياسر جلال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.