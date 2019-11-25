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تراند اليوم : خطيبة هيثم أحمد زكي تفاجيء متابعيها بتصرف غير متوقع بعد أيام من وفاته...

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عادت إنجي سلامة - خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - إلى دائرة الدور من جديد بتصرف غير متوقع .

وتفاجأ متابعو إنجي سلامة عبر فيس بوك بحذفها لصورتها الشخصية عبر الموقع الأزرق .

ليس ذلك فحسب وإنما قامت إنجي بحذف جميع الصور الموجودة في حسابها سواء قبل وفاة هيثم أحمد زكي أو بعد وفاته بما فيها الصور التي تجمعهما سويا.

و كانت إنجي سلامة - خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - على تصرف بدا للبعض غريبا خلال عزائه.

وفبعدما
ظهرت "إنجي" خلال جنازة الراحل بشعر لونه أشقر ، عادت يوم العزاء وغيرت
شعرها إلى اللون الأسود في ملحوظة أثارت انتباه الجميع.

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة أثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

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