شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يتعاون مع عزيز الشافعى فى أغنية جديدة بألبومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكابو حميد الشاعرى عن تعاونه مع الملحن عزيز الشافعى في أغنية جديدة، والتي سيتم طرحها ضمن ألبوم الشاعرى الجديد.

ومن المتوقع أن يطرح الكابو حميد الشاعرى ألبومه الجديد، في خلال العام المقبل 2020، ولم يكشف الشاعرى عن أي من المعلومات حول الألبوم الجديد الذى يعود به لـ جمهوره الذى ينتظره.

كما أعلن النجم حميد الشاعرى، عن عمله مع الملحن محمد رحيم على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التي يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشاعر محمود صلاح.

وحرص الشاعرى على التواجد على الساحة الغنائية من خلال طرح بعض الأغانى السينجل، والدويتو مع بعض المغنيين، أخرهم أغنية "شد الفيشة" مع المغنى هانى عادل، والتي حصلت على الكثير من التعليقات الإيجابية من محبى الاثنين.

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كان قد أشعل الكابو حميد الشاعرى أجواء حفله فى الشيخ زايد، مساء أمس الجمعة، حيث يعد هذا الحفل هو أول ظهور لحميد الشاعرى فى حفل لايف منذ سنوات طويلة فى القاهرة.

وقد أجرى حميد الشاعرى بروفات خاصة استعدادًا لهذا الحفل، الذى حقق نجاحًا كبيرًا وحضره عدد كبير تجاوز الحد المسموح للمكان نفسه حيث تخطى ثلاثة أضعاف سعة المكان، وهو الأمر الذى عكس تعطش جمهور حميد لسماعه فى حفلة لايف منذ سنوات.

وقام حميد الشاعرى بغناء مجموعة من أجمل أغانيه، حيث بدأ بأغنية "عيني"، كما أنهى الحفلة بأغنية "جلجلي"، وقد وعد حميد جمهوره بعدم الغياب عنهم مرة أخرى.