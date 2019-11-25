شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تستعد لتصوير فيلم «شريط 6» مع خالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة الشابة منة عرفة، لتصوير فيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوى، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه فى رأس السنة.

من ناحية أخرى انتهى كل من الفنان طارق عبد العزيز، وفاء عامر عامر، محمد على رزق، وائل عبد العزيز، من تصوير مشاهدهما كضيفى شرف فى الفيلم، وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم نيللى كريم.

يذكر أن منة عرقة يعرض لها هذه الفترة مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ماجد المصري، محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.