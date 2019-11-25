شاهد.. مناصرون لحزب االله وأمل يهاجمون المتظاهرين في بيروت

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 05:52 صباحاً - هاجم عشرات من مناصري حزب الله وحركة أمل تجمعا للمتظاهرين الذي قطعوا طريقا رئيسيا مؤديا إلى وسط بيروت ليل الأحد الاثنين.

وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات إلى وسط بيروت لمنع تطور الاشتباكات بين الطرفين.

ووصل عشرات الشبان سيرا على الأقدام وعلى دراجات نارية إلى جسر الرينغ، بعد وقت قصير من اقدام متظاهرين على قطعه، وفق ما بثت شاشات التلفزة المحلية مباشرة على الهواء.

وكال الشبان المهاجمون الشتائم والإهانات للمتظاهرين والمتظاهرات، مرددين هتافات داعمة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ورئيس البرلمان رئيس حركة أمل نبيه بري، بينها “بري، نصرالله والضاحية كلها”، بالإضافة الى هتاف “شيعة شيعة” الذي كرروه مرارا.