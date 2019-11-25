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رانيا يوسف تتألق بالأبيض في أحدث ظهور صورة الإثنين 25 نوفمبر 2019 نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة لها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

Advertisements وأطلت رانيا يوسف خلال الصورة بفستان أبيض جذاب، ونالت الصورة إعجاب عدد من جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر. وأقيمت مساء أمس الأحد سجادة حمراء للفيلم الروماني "زافيرا" المشارك في المسابقة الرسمية في الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور صناع الفيلم، وحرصت الفنانة رانيا يوسف على الحضور.

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