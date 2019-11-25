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محمد محيى يجدد تعاونه مع مصطفى عوض بعد نجاحهما في أغنيته الأخيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن مصطفي عوض مع المطرب محمد محيي في ألبومه الجديد بـ 3 أغنيات، الأولى تحمل عنوان "قضية"، من كلمات الراحل رضا أمين، وتوزيع الموسيقي فهد.

والأغنية الثانية من كلمات إيهاب عبدة، وتوزيع رفيق عاكف، والثالثة من كلمات أشرف أمين، وتوزيع فهد، ولم يكشف عوض عن اسم الأغنية الثانية والثالثة حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم طرح الأغاني في الفترة المقبلة، حسبما أكد مصطفي لـ"الخليج 365".

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها مصطفي عوض مع محمد محيي، حيث تعاونا قبل ذلك في عدد من الأغاني، من أبرزها أغنية "شعوري" من ألبوم صورة ودمعة، وهي من كلمات أشرف أمين، وتوزيع فهد.

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يشار إلى أن آخر ألبومات محمد محيي كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.

 

 

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