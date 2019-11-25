شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد وشيكو يحضران لمسرحية جديدة للعرض فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الثنائى هشام ماجد وشيكو على التحضير لمسرحية جديدة من أجل عرضه فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ليكون الوقوف الأول للثنائى على خشبة المسرح، ويتكتما على الاعلان عن أى تفاصيل تخض العرض الى حين وضوح كل شىء أولاً سواء اسم وطبيعة النص واختيار المخرج وباقى الأبطال.

ويعد تحضير هشام ماجد وشيكو لمسرحية فى موسم الرياض، استكمالاً لتواجد النجوم على خشبة المسرح هناك بعدما عرض يحيى الفخرانى مسرحيته "الملك لير"، ومحمد هنيدى عرض مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، واستعداد أحمد عز لعرض مسرحيته "علاء الدين" وكذلك "ماجد المصرى وحسن الرداد يعرضان "لوكاندة الأوباش" 4 ديسمبر المقبل.



هشام ماجد وشيكو

يذكر أن هشام ماجد وشيكو انتهيا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخراً عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

وكان آخر أعمال هشام ماجد وشيكو سوياً فيلم "قلب أمه" الذى تم عرضه العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، نور قدرى، محمد ثروت، محمود الليثى، أحمد سلطان وتأليف تامر ابراهيم وإخراج عمرو صلاح.