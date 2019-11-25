ميس حمدان بـ"أوف شولدر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة ميس حمدان لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي في "انستجرام". وظهرت ميس في الصور بفستان "أوف شولدر"، وعلقت: "جلسة تصوير فوتوغرافية جديدة من الحقل". وشاركت ميس حمدان عام 2018 في بطولة مسلسلين بالأردن، الأول "شيء من الماضي" والثاني "نوف". وتستعد ميس لبطولة مسلسل خليجي، من المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المُقبلة، على أن يتم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2020.

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