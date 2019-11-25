مخرج "الحائط الرابع": الفيلم يدعو للأمل بدون كسر الحواجز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال المخرج الصيني جانج تشونج، إن فيلمه "الحائط الرابع"، يدعو للأمل والبحث عن السعادة.

وأضاف خلال ندوة فيلمه بمهرجان القاهرة السينمائي، أن اسم الفيلم مقتبس من فكرة الحائط الرابع الموجود في المسرح، الحائط الخيالي بين خشبة المسرح والجمهور.

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وأوضح أن البحث عن السعادة أو الأمل يتطلب كسر هذا الحائط أو البعد الرابع غير المرئي.

وأشار إلى أنه يعشق المسرح ولكن دراسته بعيدة عنه، موضحًا أنه اقتبس الاسم فقط دون خلفية له في المسرح.

يذكر أن الفيلم ينافس في المسابقة الدولية بالمهرجان، التي تضم 14 فيلمًا آخر.​