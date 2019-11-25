هل تتجه ابنة عامر منيب للغناء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): نشر الشاعر تامر حسين عبر حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك" صورة له برفقة مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب. وكتب تامر حسين: "مع حبيبتي الغالية بنت الغالي مريم عامر منيب عاملينلكم مُفاجأة في الذكرى السنوية لأخي وصديقي الفنان المحترم الخلوق الراحل عامر منيب، مع الموزع أحمد عادل وصديقي الملحن عمرو مصطفى".​

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