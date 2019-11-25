مخرج "لم أعد هنا": الممثلون غير محترفين.. و"فيزا" أمريكا عطلتنا عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال المخرج فيرناندو فرياس مخرج الفيلم الكولومبي "لم أعد هنا"، إن الأطفال المشاركين في العمل غير محترفين، واستغرق تدريبهم أكثر من 6 أشهر.

وأضاف فرياس خلال الندوة التي أعقبت عرض فيلمه في مهرجان القاهرة السينمائي، أن الطفل بطل الفيلم لم يكن يجيد الرقص، لكنه تعلم بشكل سريع، وأظهر موهبة عالية.

وعن الموسيقى الكولومبية التي تدور عنها أحدث الفيلم، أوضح أنه لا يعرف تأثيرها على العالم، ولكنه يرى تأثيرها في أمريكا بدليل انتشارها في الشمال ومنها المكسيك.

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وأشار إلى أن الفيلم تطلب منه 7 سنوات، منها توقف دام عامًا كاملًا بسبب الحصول على "فيزا" دخول أمريكا والتصوير فيها.

ولفت إلى أن أراد تسليط الضوء على الهجرة غير الشرعية، وتأثير قرارات الرئيس دونالد ترامب عليها، والتهجير وسيطرة العصابات وتجارة المخدرات.

وأكد مخرج الفيلم، أن أغلب الشخصيات حقيقية وجميع الممثلين غير محترفين وبعض من ظهر بالفيلم يجسد عمله الحقيقي، مشيرًا إلى أن المجموعة المهووسة بالموسيقى الكولومبية كانت موجودة بالفعل، وأبطال الفيلم استعانوا بأشقائهم الذين عاصروا تلك الفترة، خاصة إن المجتمع تغير شكله كثيرًا خلال السنوات الأخيرة.​