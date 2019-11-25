كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل توزيع جوائز مسابقة iRead Awards اليوم .. بعضوية لجنة التحكيم ظافر العابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام في السابعة من مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز مسابقة iRead Awards، الخاصة باكتشاف المواهب في كتابة السيناريو والقصة القصيرة وتقام بالتعاون مع مبادرة iRead.

تنقسم المسابقة إلى شقين، الأول، تنظيم مسابقة لكتابة سيناريو على أن يكون مقتبساً من إحدى الروايات، أما الثاني، سيكون مسابقة في كتابة القصة القصيرة.

ويشارك في لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة المعالجة السينمائية، المخرج السينمائي والمؤلف تامر محسن، والفنانة الأردنية صبا مبارك، والفنان التونسي ظافر العابدين، والمحلل السينمائي علاء كركوتى، والكاتب والسيناريست أحمد مراد.

أما لجنة تحكيم مسابقة القصة القصيرة، فتضم في عضويتها؛ أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمى، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، وهالة حجازى العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، والقاص والروائي المصري حسن كمال، والناقدة والروائية المصرية الدكتورة شيرين أبو النجا.

Advertisements

وتستمر فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 حتي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولى.