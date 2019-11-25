تراند اليوم : بالفيديو.. عمرو دياب يطرح أول يوم في البعد عبر يوتيوب

طرح الهضبة عمرو دياب، أغنيته الجديدة “أول يوم فـ البُعد” ضمن أغاني ألبومه الجديد “أنا غير”، رسميًا عبر القناه الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية :”أول يوم فـ البعد .. يوم بيعدي سنين ..عمر ما بين عمرين .. ماشي لوحدك تسأل نفسك هو انا رايح فين.. أول يوم فـ البعد .. لما تبات مجروح .. والأحلام بتروح إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح”.. لينا حياه مع بعض هنعوضها بمين .. ونعوضها منين .. أصعب حاجة تهد فـ ثانية اللي انت بانيه فـ سنين”.

“أول يوم فـ البعد” كلمات أحمد المالكى، والحان محمدي، وتوزيع أسامة الهندي.

يذكر أن طرح عمرو دياب عدة أغاني من البوم “أنا غير”، منها “قدام مرايتها”، و”أنا غير”، و”يوم تلات”، و”تحيرك”، وغيرها.