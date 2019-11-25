تراند اليوم : واحد من الناس الأكثر بحثًا علي جوجل بحلقة سمية الالفي

حقق برنامج واحد من الناس انفراد جديد بعد تصدره الأكثر بحثًا علي جوجل اليوم الاحد ، بحلقة الفنانة القديرة سمية الالفي والتي أذيعت امس السبت

ونالت الحلقة استحسان المشاهدين عبر شاشة التليفزيون او عبر اليوتيوب ، وتصدر برنامج واحد من الناس مؤشر البحث علي جوجل لمعرفة كافة التصريحات الخاصة بالفنانة القديرة سمية الالفي وحديثها عن النجم الراحل فاروق الفيشاوي الحبيب والزوج وعن قصة الحب التي جمعتهم وأبرز المواقف المشتركة بينهما واللحظات الأخيرة في حياته

ويذكر ان النجمة سمية الالفي قد حلت ضيفة علي الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس امس السبت بقناة النهار ، فى الظهور الاول لها بعد انقطاعها عن الاعلام لسنوات طويلة ، وبخاصة بعد وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوى

وفتحت سمية الألفى قلبها فى حلقة خاصة مليئة بالانفردات ، حيث كشفت العديد من الأسرار والكواليس والأعترافات ومنها حياتها الخاصة مع النجم الراحل فاروق الفيشاوى واسباب الطلاق ، وعلاقتها بأحمد الفيشاوى وعمر الفيشاوى وايضاً علاقتها بحفيدتها بالاضافة الى العديد من الاسرار التى أذيعت ولأول مرة