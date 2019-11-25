لاميتا فرنجية تتألق بإطلالة افريقية

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 03:54 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها بصورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت فيها بإطلالة افريقية. وارتدت لاميتا فرنجية في الصور فستان أسود قصير فوق الركبة وأوف شولدر ويكشف عن معظم ظهرها، وجالسة على مقعد حافية القدمين”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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