هند صبرى ببدلة من قماش البايت فى فوتوسيشن جديدة لمجلة Elle

الإثنين 25 نوفمبر 2019

تتمتع الفنانة هند صبرى بشهرة كبيرة فى العالم العربى بسبب تميزها فى اختيار وأداء الأدوار الفنية على مدار مشوارها الفنى الذى استطاعت خلاله أن تحفر اسمها وسط بنات جيلها بجدارة، فضلًا عن حرصها طوال الوقت على الظهور بإطلالات مناسبة وأنيقة تناسب الحدث والمناسبة المتواجدة فيها.



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نشرت هند صبرى على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور إنستجرام مجموعة من الصور التى التقطتها لها مجلة "elle" العربية بإطلالة مسائية جديدة ومميزة، وظهرت فى الصور وهى ترتدى بذلة كاملة من قماش البايت اللامع باللون الأزرق القاتم "الكحلى"، ومزينة بأزرار أمامية باللون الذهبى اللامع أيضًا، مع تزيين الأكمام بخطين متوازيين بنفس لون الأزرار، واختارت معها تصفيف شعرها بشكل ذيل حصان منخفض، ومكياج سموكى بارز.

يذكر أنها اختارت تلك الإطلالة من مصممة الأزياء "Khemissi Imen"، وأنها شاركت مؤخرًا فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 41، الذى احتفلت فى أولى أيامه بعيد ميلادها وسط عدد من أصدقائها داخل الوسط الفنى، وظهرت خلاله بأكثر من إطلالة مميزة.